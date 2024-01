Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate…

- Accidente in lanț pe drumurile naționale din Romania: Doua persoane au fost ranite - Circulația rutiera este opritaO persoana a fost ranita in urma unui accident care s-a petrecut duminica in localitatea Baisa, din județul Botoșani. O alta persoana a fost ranita intr-un eveniment rutier care a avut…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a implementat, in parteneriat cu Inspectoratul General al Aviației, proiectul „HeliPol – Acțiune integrata pentru creșterea siguranței traficului rutier”, acesta avand drept scop creșterea gradului de siguranța și securitate privind infrastructura rutiera, prin…