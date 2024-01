Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, ieri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in anul 2023, la nivel national,…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere grave, soldate…

- Actiunile politistilor de la rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulatie de catre toti cetatenii ar reduce semnificativ tragediile care se intampla in jurul nostrum, conform Politiei Romane.In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate…

- Doua autobuze care transportau muncitori au fost implicate intr-un accident, marți dimineața, pe DN 73 Brașov - Campulung, in apropiere de localitatea Cristian, județul Brașov. Patru persoane acuza dureri.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul rutier…

- O masina s-a rasturnat, miercuri, pe DN 10, in judetul Covasna, doua persoane fiind ranite. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportarea victimelor la spital, conform news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Brasov-Buzau, la iesire…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13B, kilometrul 334, intre localitatile Praid si Bucin, judetul Harghita, conducatorul unei autoutilitare a pierdut controlul directiei de mers si a lovit un copac de pe marginea drumului, care a cazut pe carosabil.In…