- Numarul de decese ca urmare a accidentelor rutiere mortale produse pe drumurile din Romania ramane la cote alarmante. Peste 1.540 de persoane și-au pierdut viața anul trecut in accidente rutiere tragice.

- Accidente in lanț pe drumurile naționale din Romania: Doua persoane au fost ranite - Circulația rutiera este opritaO persoana a fost ranita in urma unui accident care s-a petrecut duminica in localitatea Baisa, din județul Botoșani. O alta persoana a fost ranita intr-un eveniment rutier care a avut…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, vineri dimineața, pe DN 2 Focșani - Bacau, in urma unui accident intre doua TIR-uri și doua basculante, care a avut loc in localitatea Garoafa, județul Vrancea. O persoana a fost ranita, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…