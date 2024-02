China a acceptat să ridice interdicţia privind importurile de carne de vită din Spania China ridica interdictia privind importurile de carne de vita din Spania, informeaza Rador Radio Romania. China a acceptat sa ridice interdictia asupra importurilor de carne de vita din Spania. Anuntul a venit dupa discutiile purtate in Spania de ministrii de externe din cele doua tari. Ministrul spaniol de externe a declarat ca ridicarea embargoului constituie o veste buna pentru fermierii chinezi, care, in ultimele doua saptamani, au fost angrenati in protestele ce au loc la nivel european in legatura cu dificultatile si reglementarile cu care se confrunta, precum si cu preturile mari… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

