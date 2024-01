Stiri pe aceeasi tema

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani (70 de dolari), pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone-uri, transmite Reuters, potrivit AgerpresGigantul american a anuntat luni pe site-ul…

- In 2022, Huawei a obtinut venituri de 642,3 miliarde de yuani. Prognoza ofera o dovada suplimentara ca Huawei se redreseaza dupa ce sanctiunile americane care au inceput in 2019 au paralizat unele dintre liniile sale de afaceri prin restrictionarea accesului la tehnologiile globale critice, cum ar fi…

- Piata smartwatch-urilor a crescut cu 9% in al treilea trimestru al acestui an, conform unei analize realizate de Counterpoint Research. Cresterea, spun analistii, vine, in principal, din India si China, unde Huawei se bucura de o revenire extraordinara. Dupa o crestere cu 56%, Huawei a revenit in top…

- Vanzarile globale de smartphone-uri au crescut in octombrie, dupa ce au scazut timp de 27 de luni consecutive de la an la an, conduse de o redresare pe pietele emergente, au aratat datele Counterpoint Research, citate de Reuters. Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul,…

- Livrarile de smartphone-uri revin pe crestere in octombrie, dupa scaderile din ultimii doi aniPiata globala de telefoane mobile inteligente a revenit pe crestere in octombrie, dupa mai mult de doi ani de declin, sprijinita de redresarea de pe pietele emergente, conform datelor firmei de cercetare…

- O companie a grupului Tata va incepe sa produca iPhone-uri in India pentru pietele interne si globale, a anuntat ministrul adjunct pentru Tehnologia Informatiei Rajeev Chandrasekhar, pe platforma de socializare X. Consiliul de administratie al Wistron a aprobat vanzarea Wistron InfoComm Manufacturing…