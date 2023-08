Grupul chinez Evergrande, cel mai indatorat dezvoltator imobiliar din lume si capul de afis al crizei imobiliare din tara, a solicitat protectie impotriva falimentului la un tribunal din SUA, relateaza The Guardian. Compania a solicitat protectie in temeiul capitolului 15 din Codul falimentului din SUA, care ii protejeaza activele din SUA in timp ce incearca sa incheie un acord de restructurare. Codul prevede, de asemenea, mecanisme de solutionare a cazurilor de insolventa care implica mai multe tari, transmite News.ro.