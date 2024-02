Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a confirmat ca, in sezonul rece ramas din primavara lui 2024, romanii vor continua sa primeasca sprijin pentru plata facturilor la incalzire și energie. Astfel, cei care au beneficiat de 1400 de lei anul trecut nu trebuie sa iși faca griji, deoarece sprijinul…

- Guvernul a aprobat mentinerea in plata, la acelasi nivel, a drepturilor de ajutor de incalzire si a suplimentului pentru energie pentru perioada ramasa din sezonul rece 2023-2024, in contextul modificarilor legislative survenite in ultima perioada, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- Ministerul Muncii anunta ca de marti incep platile pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune, suma totala care va fi platita celor 209.856 de beneficiari in aceasta luna fiind de 132.918.895 de lei. ”Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie…

- Legea de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privitor la recunoasterea reciproca a perioadelor de munca si a dreptului la pensie a fost promulgata, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe pagina de Facebook. „In baza Acordului va fi posibila valorificarea perioadelor…

- Toți beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinire a familiei vor primi un venit minim de incluziune, in 2024. Este anunțul facut de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinirea familiei, dar și alte persoane/familii…

- Tiparirea cupoanelor de pensie cu majorarea de 13,8% a demarat duminica dimineata, iar banii vor ajunge la pensionari incepand din luna ianuarie, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. „Cupoanele de #pensie cu majorarea de 13,8%…