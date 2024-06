Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, anunța Ministerul Muncii.…

- Parlamentarii din Romania au salarii foarte mari, dar și beneficii la care 99% dintre romani doar viseaza. Acestora li se adauga pensia speciala la final de mandat. Salariul de baza pentru senatori și deputați este de 18.720 de lei brut pe luna, iar liderii de grup incaseaza in plus circa 2.000 de lei.…

- Ministerul Muncii pregatește scaderea taxarii muncii pentru familiile cu minim doi copii. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania se confrunta cu un declin demografic, iar romanii trebuie sa fie stimulați cu masuri concrete sa faca copii. Ciolacu a precizat ca nu vrea sa scada taxele pe salariul minim.…