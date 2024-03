Anul 2025 va aduce noi ­majorări pe segmentul taxelor locale pe proprietate Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania, preluata de Agerpres. “Anul 2025 pare atat de indepartat acum, cand abia a inceput 2024, dar contribuabilii, persoane fizice si juridice deopotriva, trebuie sa stie ca, pe langa cresterile de impozite din acest an, peste numai 9 luni ii asteapta noi majorari, de data aceasta pe segmentul taxelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

