Gata cu boieria: Vom plăti mai mult pentru proprietățile pe care le deținem Contribuabilii, persoane fizice și juridice deopotriva, trebuie sa știe ca peste numai 9 luni ii așteapta noi majorari pe segmentul taxelor locale pe proprietate. Alex Milcev , Partener și lider al departamentului de Asistența fiscala și juridica la EY Romania, atrage atenția asupra unui aspect crucial pentru contribuabili in anii urmatori. Chiar daca anul 2025 pare indepartat in acest moment, este esențial ca atat persoanele fizice, cat și cele juridice sa fie conștiente ca schimbarile sunt iminente și vor avea un impact semnificativ asupra taxelor locale pe proprietate. In cadrul unei declarații,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania,…

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, potrivit unei analize EY Romania.

- S-a facut un studiu. Potrivit acestuia, taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor…

- Impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor impozite, potrivit unei analize EY Romania. "Anul…

- "Anul 2025 pare atat de indepartat acum, cand abia a inceput 2024, dar contribuabilii, persoane fizice si juridice deopotriva, trebuie sa stie ca, pe langa cresterile de impozite din acest an, peste numai 9 luni ii asteapta noi majorari, de data aceasta pe segmentul taxelor locale pe proprietate. Este…

- 9 iunie 2024, data la care votam pentru membrii din Romania in Parlamentul European și pentru aleșii locali. Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de vineri, 8 martie 2024, Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul…

- A inceput ședința de Guvern unde ar trebui sa fie adoptata Ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca la alegerile pentru Parlamentul European PSD și PNL merg pe liste comune, la cele locale fiecare partid va participa pe cont propriu. Sunt modificari importante…

- Informare privind modalitațile de plata electronica a taxelor locale și a impozitelor, pentru persoane fizice și persoane juridice, in municipiul Pitești Primaria Municipiului Pitesti ofera alternativa platii online a impozitelor si taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar,…