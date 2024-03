Studiu: Taxele şi impozitele pe proprietăţi colectate de autoritățile locale vor crește S-a facut un studiu. Potrivit acestuia, taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe , conform unei analize EY Romania. „Anul 2025 pare atat de indepartat acum, cand abia a inceput 2024, dar contribuabilii, persoane fizice si juridice deopotriva, trebuie sa stie ca, pe langa cresterile de impozite din acest an, peste numai 9 luni ii asteapta noi majorari, de data aceasta pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

