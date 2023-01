ANRE a amendat cu 2,4 milioane lei distribuitorii de energie electrică pentru necitirea contoarelor Presedintele ANRE, Dumitru Chirita, a anuntat ca au fost aplicate din nou amenzi contraventionale operatorilor retelelor de distributie a energiei electrice, in valoare totala de 2,4 milioane de lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru depasirea frecventa a perioadei de trei luni in care trebuie citite contoarele. ”La sfarsitul anului 2022 am dispus actiuni de control inopinate la operatorii de distributie a energiei electrice, prin care am verificat modul de indeplinire a obligatiei de citire a indexului grupului de masurare a energiei electrice la un interval de timp care nu trebuie sa depaseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

