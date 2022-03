Ane lansează videoclipul piesei Când mă ia ANE revine primavara aceasta cu o noua piesa, Cand ma ia, cu un ritm și un vibe aparte. Piesa face parte dintr-o poveste de 2 piese care se completeaza și care ilustreaza doua perspective asupra dragostei, una realista, asa cum este in prima piesa, iar cea de a doua reprezentand o perspectiva idealizata asupra iubirii. Povestea piesei este reprezentata de obsesia pe care o dezvolti atunci cand te indragostesti de un om si esti capabil sa faci lucruri nebunesti ca sa-l tii langa tine cu orice pret. Piesa este rezultatul muncii unei intregi echipe, din care fac parte Ane, Emanuela Oancea, Enri Demi.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

