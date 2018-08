Stiri pe aceeasi tema

- Organizația județeana PSD Sibiu a transmis, miercuri, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu „a raspuns ordinelor din inregistrarea lui Werner Iohannis" atunci cand a cerut intr-o scrisoare deschisa schimbarea Guvernului Dancila și a președintelui PSD, Liviu Dragnea, scrie Mediafax.„Dupa…

- Atac fara precedent la adresa Ecaterinei Andronescu. Dupa ce a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și schimbarea Guvernului Dancila, Ecaterina Andronescu este numita cotoroanța."CEA MAI ABJECTA FIINȚA DIN PSD! Vrajitoarea asta,care a caștigat mandate de parlamentar cu marca “garantat…

- "Am ințeles ca scrisoarea se cheama «S.O.S PSD» și, imediat, foarte ingrijorat, m-am intrebat daca dna Andronescu este pe mare, pentru ca altminteri cred ca erau niște formule mai bune de a comunica aceste ganduri in cadrul PSD, discutand cu colegii aceste aspecte, propunandu-le ceva acelora cu care…

- SCRISOARE DESCHISAS.O.S. PSD Urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, cand ne aflam deja in al 12-lea ceas, cand inca mai putem face ceva pentru a ne salva ca țara și ca partid de la un dezastru major, spre care ne indreptam vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor…

- Adversitatea dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea e mai veche decat declarațiile amandurora de ”prietenie pana la moarte”. Nimeni nu a crezut in acesta prietenie politica, iar ei mai ales. Ponta care a inființat un partid și a dislocat cațiva parlamentari de la PSD e gata sa sprijine caderea guvernului…

- Gabriela Firea a spus ca PSD trece printr-un episod mai neplacut in istoria sa, in contextul plecarii mai multor social-democrati la partidul fondat de Victor Ponta, dar nu este o drama. "Si in viata privata, si in cea profesionala ii apreciez pe oamenii care stiu sa treaca impreuna peste…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila,…

- Am avut parte de o surpriza de proporții in finala Cupei Germaniei din acest an. Formatia Eintracht Frankfurt a castigat Cupa Germaniei, invingand in finala, sambata, la Berlin, cu scorul de 3-1, campioana Bayern Munchen.Citește și: Se anunța prima REMANIERE a Guvernului Dancila: Liviu Dragnea…