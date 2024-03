Surpriză: CFR Călători a scăpat iar de Smart-ul lui Dragnea și Grindeanu La compania CFR Calatori este mare sarbatoare, pentru ca unul dintre cei mai controversați directori, susținut de Dragnea și Grindeanu, a demisionat din Consiliul de Administrație. La inceputul acestei saptamanii, controversatul Valentin „Smart” Dorobanțu a demisionat din Consiliul de Administrație de la CFR Calatori. Motivul? De frica Agenției Naționale de Integritate (ANI), pentru ca este și director general adjunct la CFR SA. De fapt, el era de mult timp pe linie moarta in bordul administrativ de la CFR Calatori, pentru ca ramasese singur impotriva celorlalți șase membri din CA, adica Gabriel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

