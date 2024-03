Stiri pe aceeasi tema

- Israelul verifica luni daca l-a ucis pe adjunctul liderului militar al Hamas intr-un raid aerian in Gaza, au declarat Fortele de Aparare Israeliene (IDF), in timp ce perspectivele unei incetari a focului care sa coincida cu luna sfanta musulmana a Ramadanului se estompeaza, transmite Reuters, citat…

- Avioanele de lupta ale armatei din Israel IDF au declanșat miercuri „un val extins de atacuri” in Liban, au anunțat israelienii. Atacurile reprezinta raspunsul israelienilor la loviturile cu rachete lansate tot miercuri din Liban asupra unui oraș din Israel, informeaza Mediafax. Anunțul a fost facut…

- Premierul Benjamin Netanyahu vede situația din Gaza ca pe un joc cu suma nula – Israelul fie distruge Hamas, fie pierde razboiul. Avand in vedere ca aceasta este strategia sa, asaltul asupra orașului Rafah din cea mai sudica parte a Fașiei Gaza, la frontiera cu Egiputul, unde Forțele de Aparare Israeliene…

- Intr-o zi din aprilie 1956, generalul Moshe Dayan, comandatul Statului Major al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF), s-a indreptat spre sud pana la Nahal Oz, un kibbutz recent inființat in apropiere de granița cu Fașia Gaza. Dayan, care și-a pierdut ochiul stang in urma unei rani, a venit pentru…

- Fortele americane au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP. Armata americana „a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Armata israeliana se pregateste miercuri pentru "orice scenariu", la o zi dupa un atac aerian in suburbiile Beirutului, fatal pentru numarul doi al miscarii islamiste palestiniene Hamas si realimentand temerile de extindere a conflictului actual din Fasia Gaza, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Fortele…

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…