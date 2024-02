Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) doresc sa isi extinda lupta impotriva gruparii militante palestiniene Hamas in partea cea mai sudica a Fasiei Gaza, potrivit informatiilor aparute in presa israeliana de joi.

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) doresc sa isi extinda lupta impotriva gruparii militante palestiniene Hamas in partea cea mai sudica a Fasiei Gaza, potrivit informatiilor aparute in presa israeliana de joi, transmite dpa, citat de Agerpres.Armata israeliana a spus ca vrea sa lupte impotriva brigadei…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca l-a ucis pe liderul Hamas responsabil pentru furnizarea de arme pentru miscarea islamista palestiniana, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro. Hassan al-Atrash a fost ucis vineri in timpul unei lovituri aeriene tintite la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, au precizat…

- Armata israeliana continua joi sa atace Fasia Gaza din toate directiile, dupa ce a cucerit marele oras Khan Yunis, unde il vaneaza pe liderul Hamas pe teritoriul palestinian, relateaza AFP.Israelul si-a extins operatiunile terestre la intregul teritoriu palestinian mic si suprapopulat. Populatia…

- Sambata, in a doua zi a armistițiului temporar dintre Israel și Hamas, au fost eliberați 17 ostatici ținuți in Fașia Gaza de grupare, dintre care 13 israelieni și 4 cetațeni thailandezi. In schimbul lor, din inchisorile israeliene au fost eliberați 39 de prizonieri. Schimbul a avut loc dupa ce in ziua…