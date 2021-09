Stiri pe aceeasi tema

- Lily Collins, vedeta serialului „Emily in Paris”, s-a casatorit dupa doi ani de relație cu regizorul Charlie McDowell. Ceremonia a avut loc in aer liber, la izvoarele termale din Dunton, Colorado. Lily Collins, in varsta de 28 de ani, s-a casatorit cu Charlie McDowell, barbatul cu care avea o relație…

- Ceopatra Stratan și Edward Sanda sunt, oficial, soț și soție. Cei doi artiști și-au unit destinele in urma cu puțin timp, fotografiindu-se in cele mai romantice ipostaze, imediat dupa ce au spus marele „DA”.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.

- Lionel Messi, cu sotia si de cei trei baieti ai sai, au sosit la Paris, iar fanii lui PSG l-au asteptat pe star pe aeroportul "Le Bourget". Argentinianul i-a salutat pe acestia, iar presa din Hexagon a scos in evidenta si tricoul pe care il purta fostul decar al Barcelonei. "Ici c'este Paris" a fost…

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. Ultima caștigatoare a unui titlu olimpic la gimnastica pentru Romania și-a unit, astazi, destinul, cu alesul inimii. Acesta este Razvan Banica, actor la teatrul Nottara și ruda cu celebrul artist. Cei doi s-au casatorit intr-o ceremonie ținuta…

- Denisa Tanase traiește din 2017 o frumoasa poveste de dragoste cu Mircea Branzei, proprietar al mai multor afaceri. Jumatatea trupei Bambi a decis sa ii devina soție, in mare secret! Evenimentul a avut loc vineri, 18 iunie, intr-un loc de vis din Nisa. Fericitul eveniment a avut loc intr-o locație...…