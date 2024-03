Stiri pe aceeasi tema

- A intrat in casa Mireasa cu gandul de a se casatori, dar tot in afara competiției avea sa il cunoasca pe barbatul ce i-a devenit, de curand, soț. O fosta concurenta a emisiunii matrimoniale și iubitul ei au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor.

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- In urma cu o luna și jumatate, Giovana și Sese au anunțat in cadrul ediției aniversare Antena Stars ca familia lor se marește. Fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara, iar de curand a postat și primele imagini cu burtica de gravida.

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu cei doi foști con cuenti ai emisiunii de la Antena 1!

- Un fost concurent de la Mireasa traiește momente unice dupa ce, in urma cu cateva luni a aflat ca va deveni tata pentru prima data. De curand, și-a cerut iubita in casatorie intr-un cadru de poveste, in Tenerife. Primele imagini dupa ce s-au logodit.

- Armando Radulescu și-a refacut viața, dupa relația cu Andra, tanara pe care o cunoscuse in casa Mireasa, in primul sezon. Cei doi au divorțat, iar in prezent, este impreuna cu femeia care i-a daruit primul copil, un fiu, care a venit pe lume in urma cu cateva luni.

- Au participat in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa pentru fiul meu, iar in prezent sunt mai fericiți ca niciodata. Doi foști concurenți traiesc momente unice, dupa ce au aflat ca vor deveni parinți pentru prima data. Au impartașit vestea cu fanii de sarbatori.

- Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt mai fericiți ca niciodata! Cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Vedeta este insarcinata, iar de curand a postat și primele imagini cu burtica de gravida. Cum au dat vestea ca familia lor se va mari peste cateva luni.