Andreea Balan a luat o decizie neașteptata in ceea ce privește procesul pe care il avea cu fostul ei soț, George Burcea. Artista marturisește ca este foarte fericita și ca este mai bine pentru copii ca parinții sa se ințeleaga.Dupa desparțire, Andreea Balan și George Burcea au dus un razboi care parea sa nu se mai termine, insa artista a fost cea care a cedat. Dupa ce l-a dat in judecata pe tatal fetițelor sale, acum vedeta de la Antena 1 a decis sa renunțe la proces.Cantareața s-a schimbat complet dupa ce in viața ei aparut tanarul jucator de tenis, Victor Vlad Cornea. Andreea Balan se declara…