Justitie Constanta: ABADL si Primaria Limanu, la judecata cu o firma din Arges. Ce a decis instanta

- Ajuns pe masa magistratilor de pe sectia civila, dosarul are ca obiect autorizare desfiintare lucrari legea 50 1991 In data de 16 februarie 2024, pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul cu indicativul 4410 212 2024, unde Municipiul Constanta prin primar cheama in instanta societatea…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 27055 3 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativ aut 114 18.12.2020 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 6 octombrie 2022 la Sectia a II a contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 7749 118 2023 ce are ca obiect "anulare act administrativ SUSPENDARE ACT ADM DECIZIA NR 28444 13.02.2023ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 14 noiembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4479 118 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativ SUSPENDARE ACT ADM AUTORIZATIE NR 829 13.10.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 28 iunie 2022 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4663 118 2022 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publiceldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 16 noiembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata in data…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 5693 212 2023 ce are ca obiect " anulare proces verbal de contraventie ANPC 1034879ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 23 ianuarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata…