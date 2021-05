Stiri pe aceeasi tema

- Veste teribila pentru Argentina. Legendarul Diego Maradona ar fi fost omorat. O ancheta este in desfașurare și pana acum șapte persoane din spitalul unde a fost internat și operat Maradona au fost reținute. La o luna dupa moartea lui Maradona, unul dintre fii lui a facut o declarație din care reieșea…

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Jurații au deliberat mai mult de 10 ore, pe parcursul a doua zile, in cadrul unui proces extrem…

- Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul senatoarei Diana Sosoaca. “Comisia juridica a constatat cu majoritate de voturi ca faptele reclamate in cuprinsul sesizarii de catre grupul PNL se subscriu continutului a trei abateri de la deontologia parlamentara…

- Doi agenți de poliție care au participat la imobilizarea ucigașa de la Pitești asupra barbatului de 63 de ani au fost reținuți duminica pentru 24 de ore. Cei doi politisti sunt cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica. Potrivit…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Cora Dumitrescu Superficialitate. Este cuvantul care nu ar trebui sa descrie niciun sistem, cu atat mai puțin sistemul medical de urgența. Tragedia de la Constanța, in urma careia a murit un om, ne demonstreaza, insa, ca lucrurile stau exact invers. Dupa ce IGSU a anunțat controale la Constanța, detalii…