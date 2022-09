Anchetă a OMS. Focar misterios de pneumonie, soldat cu trei morți Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) monitorizeaza o epidemie misterioasa de pneumonie care a ucis trei persoane. Potrivit Organizației Panamericane a Sanatații (OPS), au fost inregistrate 10 cazuri legate de o clinica privata din Argentina. Clinica este situata in San Miguel de Tucuman, un oraș din nord-vestul țarii. Un raport inițial de marți includea cinci lucratori […] The post Ancheta a OMS. Focar misterios de pneumonie, soldat cu trei morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

