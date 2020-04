Stiri pe aceeasi tema

- Batalia globala pentru masti care sa protejeze personalul din prima linie a luptei impotriva coronavirusului a transformat piata mondiala intr-un 'Vest Salbatic', Statele Unite fiind dispuse adesea sa supraliciteze pentru a obtine produse pentru care...

- Informația momentului pentru romani! Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat cand vor ajunge in țara dezinfectanți (produse biocide) și maști „la prețuri normale”. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat luni ca in cel mult doua saptamani vor exista pe piata produse biocide si masti pentru…

- New Balance, una dintre cele mai importante firme de echipament sportiv, se implica serios in lupta globala impotriva coronavirusului. Conform site-ului bleacherreport.com, New Balance se inscrie pe lista numeroaselor companii care au inceput sa produca imbracaminte medicala și accesorii pentru doctorii…

- Ministrul Sanatații german, Jens Spahn, a dat ieri in Bundestag o declarație guvernamentala cu privire la criza declanșata de coronavirus. El a vorbit despre "noua situație" din Germania, unde in prezent exista 240 de cazuri confirmate. "Epidemia de coronavirus din China a devenit o pandemie globala",…

- Administratia presedintelui Donald trump analizeaza daca se se foloseasca de prerogativele speciale conferite de Legea Productiei pentru Aparare pentru a extinde rapid fabricarea de masti si echipamente de protectie pentru combaterea coronavirusului in Statele Unite, au declarat doi oficiali citati…

- ​Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, se va deplasa în Iran, în contextul eforturilor Uniunii Europene de a mentine Acordul nuclear contestat vehement de Administratia Donald Trump, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax. Alexander Schallenberg…

- Administratia din Iran a avertizat, luni, ca ar putea retrage participarea la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) în cazul în care disputa privind programul atomic ajunge la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, informeaza postul TRT si cotidianul Times of Israel, citate…