- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit, cunoscute sub denumirea de ”gilts”, sunt pe cale sa inregistreze cea mai puternica crestere lunara din 1957, deoarece investitorii au fugit de pe pietele britanice cu venit fix in urma noilor anunturi de politica fiscala. Masurile includ reduceri…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…

- Intr-o nota de cercetare datata luni, Goldman a spus ca inflatia generala ar putea atinge un varf de 22,4% si produsul intern brut ar putea scadea cu 3,4%, daca costurile energiei vor continua sa creasca in ritmul actual. Estimarea vine dupa ce, potrivit asteptarilor, gospodariile britanice vor fi…

- Șeful statului a semnat o serie de decrete de decorare a unor personalitați ale științei, cercetarii și culturii care și-au adus o contribuție importanta la promovarea Romaniei in Marea Britanie. In semn de apreciere pentru contribuția importanta avuta la promovarea cercetarii și culturii romanești…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, mai multe decrete de decorare "in semn de apreciere pentru contributia importanta avuta la promovarea imaginii, cercetarii si culturii romanesti in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Saptamana trecuta, Banca Angliei a avertizat ca se asteapta ca economia Marii Britanii sa intre in cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala, in trimestrul al patrulea. Intre timp, se estimeaza ca inflatia va atinge un varf de peste 13% in octombrie. Estimarile lunare au aratat ca PIB-ul…

- Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. "Vreau ca poporul ucrainean sa stie ca Regatul Unit sprijina Ucraina si lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteti invinge si veti invinge",…