- George Forcoș (www.b1tv.ro) Guvernul de la Viena continua sa se opuna aderarii depline a Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen, așa cum a anunțat recent ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Intr-o conferința de presa cu omologul roman, Catalin Predoiu, Karner a spus ca „ar fi gresit” sa…

- Bulgaria se confrunta cu posibilitatea unui al saselea scrutin general in doar trei ani, dupa ce discutiile pentru formarea unui nou cabinet guvernamental au fost anulate de vicepremierul Maria Gabriel, potrivit DPA.Fostul comisar european, in varsta de 44 de ani, a explicat duminica, la Sofia, ca spune…

- Jean-Francois Dauphin, seful misiunii FMI in Bulgaria, si-a exprimat increderea ca aderarea tarii la zona euro pana in 2025 este un obiectiv realist, transmite Novinite conform Agerpres. Declaratia vine dupa evaluarea performantei economiei bulgare de catre FMI, care se asteapta in acest an la un avans…

- Adunarea Naționala a Bulgariei a votat modificarea legilor privind cetațenia, facand din cunoașterea limbii bulgare o condiție prealabila pentru obținerea cetațeniei. Amendamentul, propus de guvern, a primit un sprijin covarșitor, cu 154 de voturi pentru și 22 de abțineri in prima lectura, din totalul…

- La Sofia se poarta o dezbatere privind lacunele din legislația de securitate naționala a Bulgariei, pornind de la faptul ca persoane din Rusia au obținut extrem de ușor cetațenia bulgara. Potrivit agenției de presa Novinite din Bulgaria, un fost ambasador rus la Sofia a primit cetațenia bulgara dupa…

- Bulgaria a obținut o linie de credit de 2,5 milioane de euro de la Google pentru publicitatea țarii ca destinație turistica, potrivit anunțului facut de ministrul bulgar al Turismului, Zaritsa Dinkova, in timpul unei reuniuni a comisiei parlamentare pentru turism, transmite Novinite. Obiectivul principal…

- Prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov a declarat sambata, 20 ianuarie, ca tara sa ar putea sa rateze termenul stabilit pentru aderarea la zona monetara unica a Uniunii Europene, adica data de 1 ianuarie 2025.Data-tinta pentru adoptarea euro „nu este sfanta”, a spus premierul Bulgariei la postul de radio…