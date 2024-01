STB a anunțat care sunt acțiunile care le pot aduce calatorilor amenzi. Ocuparea unui scaun cu bagaj, fara a plati o calatorie in plus, nevalidarea abonamentului sunt doar cateva dintre lucrurile care pot atrage amenzi. Iata ce valoare au acestea! Calatorii risca sa primeasca amenzi și daca nu detin titlu de calatorie valabil si validat sau documente care sa ateste gratuitatea sunt pasibile de amenda. Este necesar sa persoanele care merg cu transportul in comun sa valideze in mod obligatoriu cardul de transport. De menționat este și faptul ca, plata calatoriei permite utilizarea tuturor mijloacelor…