„Sunt un om de cuvant, un om de onoare. Niciodata nu am promis mai mult decat pot face, iar intreaga mea energie am canalizat-o pentru a realiza lucruri bune, durabile. Plec la acest drum avand convingerea totala ca doar impreuna putem cladi orașul pe care ni-l dorim cu toții”, a declarat Laurențiu Leoreanu, candidatul PNL […] Articolul „Am servit Romanul ca primar, apoi am plecat la București, ca deputat, dar tot cu Romanul in suflet“ apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .