- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a obținut, sambata seara, o victorie facila pe terenul formației Laguna București, ultima clasata in LNBM. Gruparea din Banie s-a impus la scor, 75-48, la capatul unui meci in care defensiva a fost punctul forte al echipei. Partida a contat pentru etapa a 2-a.…

- Salvatorii au blocat, miercuri seara, drumul care leaga Timișoara de Lugoj, unde forțele de intervenție incearca sa salveze un barbat care amenința ca se arunca de pe o pasarela, scrie publicația locala Opinia Timișoarei.Traficul este blocat la ieșirea din Lugoj catre Coșteiu, unde la 4 ore de la apelul…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

- Artistul Poporului din Rusia, Denis Matsuev, a petrecut aproape o luna in China. Un impresionant tur de concerte in cele mai mari orașe ale Imperiului Celest a oferit nu numai experiențe noi și impresii vii, ci a dus și la rezultate practice importante, inclusiv in domeniul producției de piane din țara…

- Katie Melua, aflata pentru prima data in Timișoara, la inchiderea programului Timișoara 2023- Capitala Europeana a Culturii, va fi acompaniata de 50 de elevi de la Liceul de Muzica din Timișoara.

- Sala Orpheum a Faculltații de Muzica și Teatru, din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, va gazdui la sfarșitul acestei saptamani un eveniment deosebit in cadrul caruia spectatorii vor avea parte de celebrare feerica a muzicii noi și a relațiilor culturale dintre Romania și Norvegia. „Sunteți…

- Capitala Banatului sarbatorește astazi una dintre premierele sale. Pe data de 12 noiembrie 1884, Timișoara a devenit primul oraș european iluminat electric și al doilea in lume dupa New York. Utilizarea energiei electrice ca și mijloc de a produce lumina pe strazile orașului oferea o calitate mai buna…