- „Seara cazurilor clinice”, un concept de succes adresat studenților și medicilor rezidenți de la Universitatea de Medicina și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Prezentari de caz captivante toate domeniile medicale, realizate chiar de tinerii medici, din cazuistica proprie. Inițiativa „Seara cazurilor…

- Nr. 65 Oradea, 03.04.2024 COMUNICAT DE PRESAUn pompier bihorean, multiplu campion national la culturism, organizeaza un eveniment sportiv caritabil, pentru o fetita grav bolnava, in Marghita Soldat Furcic George, pompier in cadrul Detasamentului de Pompieri Marghita, detinator, la doar 23 de ani, a…

- Cinema Victoria din Timișoara va fi gazda Festivalului „VISUALI ITALIANE - Noua Cinematografie Italiana in Romania” in perioada 28-31 martie. Timp de patru zile, in fiecare seara vor fi proiectate opt dintre cele mai cunoscute filme italiene lansate anul trecut. Timișoara este printre orașele care promoveaza…

- Anul 2024 vine cu un concept nou pentru CODRU, acesta va fi un festival de plantare care reunește și mai mult muzica cu natura, in cadrul Oxigen – Planting Festival . Intre 20-21 aprilie, in comuna Șag, județul Timiș, va avea loc o noua sesiune de plantare și tot atunci iubitorii muzicii se vor bucura…

- Primaria Cumpana, judetul Constanta, alaturi de primarul Mariana Gaju, organizeaza astazi, 8 martie 2024, un eveniment ce are loc an de an, unde in centrul atentiei este femeia. Primaria Cumpana, judetul Constanta, alaturi de primarul Mariana Gaju, organizeaza astazi, 8 martie 2024, un eveniment ce…

- La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc primul eveniment din stagiunea 2024 a Salii Lira din Timișoara, spectacolul-concert „Liragobete”, susținut de orchestra de camera „Lira” cu doi invitați extraordinari: violoncelistul Razvan Suma și poetul Constantin Romulus Preda. Constantin Romulus Preda este…

- Primul album discografic semnat Maryliss – care poarta titlul de First – se va lansa oficial cu un concert extraordinar care va avea loc joi 22 februarie, de la ora 20 la Timișoara in clubul Pixel. „Muzica noastra este la baza pop cu diverse influențe. Avem arome de rock, new wave, funk și chiar și…

- Muzica și moștenirea celebrului Bob Marley vor fi din nou in centrul atenției in cadrul unui eveniment numit „Inna Di Yard: Bob Marley Tribute Edition”, la care vor participa Megga Dillah, One Lion, Jon Jitsu și Larrybwoy. Jon Jitsu a inceput sa mixeze hip-hop și muzica electronica pe la sfarșitul anului…