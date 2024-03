Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Țalavutis poate fi vazuta pe micul ecran in fiecare dimineața, in cadrul emisiunii Star Matinal, difuzata pe Antena Stars, dar și in fiecare zi de sambata la Te cunosc de Undeva. Puțini sunt insa cei care știu cum arata fanii prezentatoarei TV. De curand, aceasta a facut publice mai multe fotografii…

- Alexia Țalavutis sarbatorește 8 martie in Thailanda. Prezentatoarea de televiziune se afla intr-un loc superb. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, cantareața a facut cateva declarații despre aceasta zi speciala, Ziua Internaționala a Femeii. Iata ce a marturisit actrița!

- Ilona Brezoianu a fost mereu discreta atunci cand vine vorba de familia ei, dar de curand a avut motiv de sarbatoare. Bunica actriței și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 90 de ani. Imaginile postate de vedeta.

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Anghel Damian. Tatal lui iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iubitul lui Theo Rose a postat o imagine speciala alaturi de parintele lui din perioada in care era copil.

- Este zi de sarbatoarea in familia Claudiei Florescu și asta pentru ca ea il sarbatorește pe fratele ei, Madalin. Cu ocazia acestei zile speciale, fosta concurenta de la Insula Iubirii i-a facut o urare emoționanta. Iata ce a postat antrenoarea de fitness pe rețelele de socializare!

- Carmen Șerban a facut o colaborare speciala cu mama ei. Femeia care i-a dat viața și-a dorit mereu sa cante, insa a ales dragostea și nu cariera muzicala. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, cantareața a vorbit despre aceasta colaborare. Iata ce declarații a facut artista!

- Anamaria Prodan a avut o relație speciala cu mama ei și iși aduce aminte cu drag de perioada in care petreceau timp impreuna. Impresara spune ca a existat un moment in viața ei in care și-a dat seama ca trebuie sa duca numele mai departe și tot atunci i-a facut și o promisiune.