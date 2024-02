Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje și-a pierdut tatal in 2022, iar de atunci, fotbalistul incearca sa treaca peste moartea parintelui. Tot tatal a fost cel care l-a incurajat sa faca primii pași in lumea sportului, iar astazi s-au implinit doi ani de cand nu il are alaturi pe tatal lui.

- Delia Matache și-a sarbatorit ziua de naștere in mijlocul fanilor. Artista a dat vacanțele departe de Romania pentru un concert, „tradiție” pe care o respecta de cațiva ani și spune ca in tot acest fel va petrece și in anii urmatori.

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Anghel Damian. Tatal lui iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iubitul lui Theo Rose a postat o imagine speciala alaturi de parintele lui din perioada in care era copil.

- Este zi de sarbatoarea in familia Claudiei Florescu și asta pentru ca ea il sarbatorește pe fratele ei, Madalin. Cu ocazia acestei zile speciale, fosta concurenta de la Insula Iubirii i-a facut o urare emoționanta. Iata ce a postat antrenoarea de fitness pe rețelele de socializare!

- Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o imagine speciala cu iubitul și baiatul ei. Iata cat de bine se ințelege fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf cu Ronald Gavril! Aceștia au petrecut clipe frumoase impreuna!

- Mama Laurei Cosoi s-a stins din viața și a lasat multa durere in urma sa. Aceasta a invins cancerul la colon in urma cu doi ani, dupa mai mulți ani in care s-a luptat neincetat cu boala crunta. O imagine emoționanta cu doamna Ligia și una dintre nepoatele sale a fost publicata pe rețelele de socializare…

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.

- Paul Surugiu alias Fuego a sarbatorit la 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, 30 de ani de cariera, printr-un concert exceptional, ce a avut loc la Sala Palatului din Capitala. Peste 4.000 de fani au venit sa-l vada, din toata tara si chiar de peste hotare, caci se stie cat de iubit este artistul de romanii…