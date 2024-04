Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala in familia Alexiei Țalavutis. Prezentatoarea de la Star Matinal iși sarbatorește astazi mama. Cele doua au o relație speciala și nu de puține ori, vedeta spunea ca ii recunoscatoare femeii care i-a dat viața.

- O zi in care trebuia sa aiba motiv de bucurie s-a transformat intr-un moment trist. Ieri, socrul lui Gabi Stangau și-a sarbatorit ziua de naștere. Violonistul avea o relație apropiata cu parinții soției lui.

- Anamaria Prodan și-a gasit in sfarșit liniștea alaturi de celebrul jucator de box stabilit peste Ocean. Pe cei doi i-a legat mulți ani o stransa prietenie, insa totul s-a transformat intr-o frumoasa poveste de dragoste. Barbatul s-a integrat foarte bine in famila impresarei, iar copiii acesteia au o…

- Alex Bodi și Ema Uta sunt mai fericiți de la ultima data. Cei doi au plecat in urma cu cateva zile intr-o noua vacanța departe de Romania și au ales o alta destinație fața de cele care sunt la moda in aceasta perioada.

- Alex Bodi i-a cumparat un cadou in valoare de sute de mii de euro Emei Uta. Omul de afaceri a surprins-o pe iubita lui in urma cu doar o seara, de Valentine's Day. Iata ce cadou impresionant i-a cumparat acesta partenerei lui de viața, dar și ce reacția a avut ea in momentul in care a facut gestul iubitului…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Anghel Damian. Tatal lui iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iubitul lui Theo Rose a postat o imagine speciala alaturi de parintele lui din perioada in care era copil.

- Este o zi speciala pentru Saveta Bogdan și asta pentru ca artista iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața de muzica populara a implinit frumoasa varsta de 77 de ani. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Anetna Stars, artista a marturisit ca este suparata ca fiica ei nu a putut fi alaturi…

- Alex Bodi și Ema Uta fac ce fac și iar ajung impreuna. Anul 2024 anunța semnele impacarii intre cei doi. Chiar daca au petrecut sarbatorile unul departe de celalat, iata ca dorul incepe sa se resimta intre cei doi.