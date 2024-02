Alex Bodi i-a cumparat un cadou in valoare de sute de mii de euro Emei Uta. Omul de afaceri a surprins-o pe iubita lui in urma cu doar o seara, de Valentine's Day. Iata ce cadou impresionant i-a cumparat acesta partenerei lui de viața, dar și ce reacția a avut ea in momentul in care a facut gestul iubitului ei!