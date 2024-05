Mai mulţi bani pentru două mari categorii de bugetari. OUG care le măreşte salariile, adoptată Mai multi bani pentru bugetari Guvernul a luat decizia de a majora salariile angajaților din instituțiile de aparare, ordine publica și securitate naționala prin adoptarea unei Ordonanțe de Urgența in cadrul ședinței de joi. Aceasta masura vizeaza creșterea veniturilor personalului din aceste domenii esențiale. Mai multi bani pentru doua mari categorii de bugetari Potrivit Ordonanței, se acorda o majorare salariala considerabila, care poate ajunge pana la 30% din solda de funcție sau salariul de baza, pentru angajații din instituțiile menționate. In plus, in cadrul acestei reglementari, se stabilește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

