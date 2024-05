Stiri pe aceeasi tema

- Costea Carina, eleva la Școala Gimnaziala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia a obținut premiul special la Olimpiada Naționala de Geografie Costea Carina, eleva la Școala Gimnaziala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia a obținut premiul special la Olimpiada Naționala de Geografie Olimpiada Naționala de Geografie…

- Ioana Vasiu este eleva in clasa a VII-a, la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. La faza județeana a Olimpiadei de Cultura și Spiritualitate Romaneasca a obținut locul I și s-a calificat la etapa naționala. „Felicitari elevei VASIU IOANA din clasa a VII-a D de la Școala Gimnaziala “Mihai…

- Chedveș Vlad este elev in clasa a II-a la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. La faza naționala a Concursului Internațional de Matematica „LUMINAMATH”, ediția a XXVII-a, baiatul a reușit o performanța remarcabila, obținand premiul II. Vlad a fost felicitat de reprezentanții școlii printr-o…

- Carjean Ana Teodora este eleva in clasa a V-a la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, iar sub coordonarea profesoarelor Nicoleta Vasuți și Daniela Pascal, la etapa județeana a Olimpiadei Interdisciplinare Cultura și Spiritualitate Romaneasca (Limba și Literatura Romana și Religie), eleva s-a clasat…

- Ingrid Muntean este eleva la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, in clasa a VI-a B. Tanara a obținut un rezultat deosebit la faza județeana a Concursului de Biologie „George Emil Palade” și s-a calificat la etapa naționala. „Felicitari elevei FEKETE-MUNTEAN INGRID din clasa a VI- a B…

- Danadi Petre, eleva la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia a obținut rezultate deosebite la o competiție desfașurata in weekend-ul care abia s-a incheiat. Danadi este eleva in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia, iar la competiția Zrenjanin Open a obținut premiul…

- Sara Costincianu, eleva in clasa a VI-a și Sara Pacurar, eleva in clasa a V-a, vor reprezenta județul Alba la faza naționala a concursului. Felicitari elevei COSTINCIANU SARA din clasa a VI-a B de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregatita de catre doamna profesoara Țurcaș Angela,…

- O eleva de la Școala Gimnaziala ,,Axente Sever” Aiud, premiul I la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Romana, faza județeana și calificare la etapa naționala O eleva de la Școala Gimnaziala ,,Axente Sever” Aiud, premiul I la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Romana, faza județeana și…