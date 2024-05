Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Daia Romana va implementa un sistem de supraveghere video in scopul creșterii siguranței și prevenirii criminalitații. In acest scop, administrația locala a inițiat demersuri pentru identificarea unui operator economic, valoarea estimata a contractului fiind de 316.420 de lei. In total, vor fi…

- Ministrul Educației anunța ca școlile se pot dota cu sisteme de supraveghere audio-video fara a mai fi necesar acordul elevilor, parinților sau profesorilor, pentru a preveni și a afla adevarul despre cazurile de violența. ”Pe langa activitațile de prevenție, este important ca in cazurile de violența…

- Gradinițele și creșele de stat și private ar putea fi obligate sa aiba “camere de supraveghere in salile de clasa, pe holuri, in sala de mese și de festivitați dar și in exteriorul cladirii”, .... The post PROIECT DE LEGE Camere de supraveghere in creșe și gradinițe, in salile de clasa, fara acordul…

- Autoritatile locale din Constanta au luat masuri de siguranta sporita in zonele aglomerate frecventate de elevi.Astfel, pe bulevardul 1 Decembrie 1918, in vecinatatea Scolii Generale nr. 24 Ion Jalea si pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in apropierea Scolii Spectrum, au fost instalate camere de supraveghere…

- Sistem de supraveghere video in comuna Cricau, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere vor monitoriza zonele de interes Sistem de supraveghere video in comuna Cricau, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere de supraveghere urmeaza sa fie montate in curand in localitațile Cricau, Craiva și Tibru, printr-o…

- Un numar de 120 de vulpi vor fi impușcate in județul Alba, pana in luna aprilie 2024, in cadrul campaniei de supraveghere activa a rabiei. Anunțul a fost facut de catre Direcția Sanitar-Veterinara

- Peste 80 de noi camere de supraveghere vor fi montate in Alba Iulia: Vor fi amplasate in zonele intersecțiilor și trecerilor de pietoni Peste 80 de noi camere de supraveghere vor fi montate in Alba Iulia: Vor fi amplasate in zonele intersecțiilor și trecerilor de pietoni In Municipiul Alba Iulia, odata…

- Primarul Vergil Chițac a semnat saptamana trecuta contractul pentru montarea a peste 1000 de camere de supraveghere in municipiul Constanța. Proiectul ,,Creșterea Siguranței in Municipiul Constanța – SAFE CITY 20” vizeaza implementarea unui sistem operațional integrat de monitorizare. Aceasta inițiativa…