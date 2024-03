Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul Novak Djokovici a anuntat in retelele sociale ca pune capat colaborarii cu Goran Ivanisevici, cel care l-a antrenat timp de cinci ani. "Imi amintesc clar momentul in care l-am invitat pe Goran sa faca parte din echipa mea, era in 2018 {...} Goran si cu mine am decis sa nu mai lucram impreuna…

- La un an de cand s-a lansat in cinematografe, incepand de luna aceasta, comedia romaneasca RAMON este disponibila pe VOYO, dupa cum a anunțat Pavel Bartoș. Actorul a facut anuntul despre unul dintre cele mai de succes filme romanești.Povestea filmului RamonAbonații vor putea descoperi povestea impresionanta…

- Oana Radu a luat o decizie de ultim moment. Cantareața s-a gandit sa faca o schimbare majora in viața ei, astfel ca și-a anunțat fanii despre ce este vorba. Iata postarea facuta de Oana Radu, in urma cu puțin timp!

- Teo Trandafir a avut cateva replici ironice la adresa Iuliei Vantur, care a refuzat sa dea prea multe detalii despre iubitul ei, Salman Khan. Prezentatoarea de la Kanal D2 a fost extrem de directa și a spus ca nu ințelege de ce actorul de la Bollywood ascunde relația cu artista.Direct din India, Iulia…

- Schimbare majora pe piața. Vanzarile de locuinte in Bucuresti au crescutVanzarile de locuinte atat noi, cat si vechi au urcat cu 9% in Bucuresti, la aproape 3.100, si cu 75% in Ilfov, la 510, potrivit datelor ANCPI. Cumulat, Bucurestiul cu Ilfov au avansat cu 15%, la peste 3.600 de unitati, relateaza…

- Pensionat la inceputul lunii noiembrie 2022 din magistratura, fostul sef al DIICOT Olt, procurorul Alexandru Dragomir, s-a inscris, marți, in PNL Olt, filiala condusa interimar de Gigel Sorinel Știrbu. Dragomir a rezistat, insa, in tabara urmașilor Bratienilor doar cateva ore. Miercuri seara, și-a anunțat…

