- Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR) pe sectorul Sanatate a fost gasit cu multa dificultate de ministrul interimar, Cseke Attila, pe un stick care fusese dat altei instituții, a declarat vineri seara, la Digi24, actualul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila.

- Ministrul interimar al Sanatații a anunțat, in videoconferința de marți cu reprezentanții prefecturilor și ai unitaților din teritoriu, ca a comunicat reprezentanților direcțiilor de sanatate publica din țara ca au la dispoziție o saptamana sa actualizeze și sa adapteze Planul de Reziliența fața de…

- Planul National de Redresare si Rezilienta nu contine nicio referire privind interdictia din 2023 a folosirii lemnului de foc pentru incalzirea locuintelor, ci prevede masuri legate de tranzitia de la incalzirea cu lemn catre alte tipuri de energie, a afirmat, marti, ministrul propus pentru portofoliul…

- De ce este riscant un impozit sau o taxa auto: Ce spune ministrul Finanțelor Dan Vilceanu, ministrul demis al Finantelor, a declarat joi, ca un impozit sau o taxa auto e riscanta din cauza precedentului in urma caruia Guvernul a trebuit sa le restituie oamenilor banii. „Un impozit sau o taxa auto comporta…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost aprobat de Comisia Europeana si, in baza acestuia, Romania va primi 29 de miliarde de euro, granturi si imprumuturi, pentru a-i investi in diverse proiecte pana in decembrie 2026. PNRR este un instrument bazat pe performanta. Romania a depus planul…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii de personal poate fi facuta doar printr-un proiect de lege in Parlament, care va trebui sa prevada un anumit termen tranzitoriu. El arata ca testarea anti-COVID pe cheltuiala angajatului este o…

- Guvernul va adopta cinci acte normative din programul "Romania Educata" Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Chiar înainte de începerea noului an scolar, programul prezidential "România Educata" mai face un pas catre…

- Ministrul demisionar al Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a afirmat ca a stabilit cu premierul Florin Citu ca oamenii-cheie din echipa care s-a ocupat de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sa ramana la minister, iar primul ministru a fost de acord, mentionand ca,…