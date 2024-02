Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul are ca ținta dezvoltarea unor noi module informatice, achizitionarea si instalarea echipamentelor necesare, dezvoltare de aplicatii informatice, dar și instruirea personalului tehnic din instituțiile vizate. Ministerul Sanatații anunța ca s-au aprobat 500 de milioane lei, prin Planul National…

- Comunicat de presa – anunț inițial privind inceperea proiectului “Green Energy Galtiu Prod” Comunicat de presa MURESUL GALTIUPROD SRLin calitate de Beneficiar si Ministerul Energiei, in calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Pilonul…

- Liceul Special ”Moldova” anunța inceperea implementarii proiectului intitulat „SmartLab Special Moldova (SLSM)” și avand codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1728. Proiectul se va derula in perioada ianuarie 2024 – ianuarie 2025, are o valoare totala de 346.070,12 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor…

- Un numar de 3.500 de proiecte in domeniul sanatatii, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sunt in derulare in prezent in Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Precizarile au fost facute, vineri seara, in cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sanatatii,…

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat modificarea art. 2 din Hotararea nr. 370 /2022 privind aprobarea proiectului ”Dotarea compartimentului de terapie intensiva neonatala din cadrul Spitalului Județean de Urgența Dr. Constantin Opriș cu aparatura medicala de inalta performanța” propus la…

- Consiliul Local al comunei Adamclisi a aprobat proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii privind consolidarea si reabilitarea termica moderata a Liceul Tehnologic Jean Dinu din localitate.In aceiasi sedinta, alesii locali au aprobat si devizul general aferent proiectului precum si indicatorii…

- Peste 200 de centre comunitare integrate vor fi realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a subliniat ca exista nevoia unei astfel de structuri in conditiile in care medicii de familie au

