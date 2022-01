Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca cele mai multe dintre produsele recomandate de „asa-zisi specialisti” pentru prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2 sunt „nu toxice, ci foarte toxice”. „Mi se pare curios ca oameni care ezita sa se vaccineze, ca sa nu faca o forma complicata, iau aceste…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, declara ca nu are „niciun fel de retinere" in a-si vaccina anti-COVID fiul in varsta de 11 ani, subliniind ca acesta a fost vaccinat si impotriva gripei sezoniere atat sezonul acesta, cat si in cel trecut. „Nu e vorba de curaj, e vorba de o manopera medicala care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca spera sa se incheie valul 5 al pandemiei de COVID-19 in cateva saptamani, motiv pentru care, in acest moment, nu mai vede necesara urgenta certificatului verde. “In acest moment nu mai vad urgenta certificatului verde, pentru ca orice procedura legislativa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in cursul zilei vor fi emise autorizatiile pentru nevoi speciale in cazul a doua medicamente antivirale inovative pentru tratamentul bolnavilor de COVID. De ele vor beneficia pacientii aflati la risc, cu comorbiditati, care, in cazul infectiei, vor…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, discuta, marți, online cu reprezentanții direcțiilor de sanatate și ai spitalelor, subliniind ca este nevoie de certificatul verde. Aceasta intalnire are loc, marți, cand in țara noastra s-a inregistrat o dublare, fața de ziua precedenta, a numarului de cazuri…