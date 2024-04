Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe, ca parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie. Declarația sa vine in contextul in care, in judetul Arad, s-au inregistrat in ultima…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a subliniat ca parinții au datoria de a-și proteja copiii prin intermediul vaccinarilor, care reprezinta cele mai eficiente programe de prevenție. Acest mesaj vine in urma inregistrarii a 200 de cazuri de rujeola in județul Arad, in ultima saptamana.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in cursul zilei de astazi va merge in control la Spitalul ”Sfantul Pantelimon”, acolo unde ar fi avut loc mai multe morți suspecte in randul pacienților in ultimele zile. Rafila a precizat ca a fost o sesizare depusa pe 4 aprilie cu privire la activitatea…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, va ramane, oarecum surprinzator, de la 1 aprilie 2024, fara unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai sai provenit din rezerva de cadre a Ministerului Afacerilor Interne. Pe data de 18 martie 2024, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a solicitat premierului…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la Targu Mureș, ca se poate ajunge la o intelegere cu reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara, care protesteaza la Bucuresti. Principala nemulțumire a protestatarilor se leaga de drepturile salariale, iar Alexandru Rafila indeamna la…

- Intr-o seara plina de emoție și recunoaștere, Mihai Caldararu, un tanar bucureștean cu o poveste de viața impresionanta, a fost distins cu un prestigios premiu la prima ediție a „Galei Naționale a Binelui”. Evenimentul de amploare a avut loc la Opera Naționala din București și a adunat in sala reprezentanți…

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…