Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Antonio Sefer a marcat golul prin care Hapoel Beer Sheva a invins-o pe Maccabi Tel Aviv cu scorul de 1-0, luni, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului Israelului, potrivit Agerpres.Sefer, care a intrat la pauza, a marcat in min. 80, din penalty.

- Muzicianul timișorean Tiberiu Bitte, implinește astazi frumoasa varsta de 56 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! „Am inceput sa cant prin 1991 cu Trupa Exil, cu Daul Mario, Gabriel Cherlia, Ovidiu (Franka) Licu, Nicu Raicu. Pe vremea aia, lumea era mai insetata de muzica. Acum parca…

- Alexandru Hera, muzicianul cunoscut din activitatea sa alaturi de Implant pentru Refuz, implinește 38 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer „La mulți ani!” Tobarul celor de la IPR și-a inceput cariera intr-o formație numita Sine Die, iar mai apoi a trecut prin My Shadow, SART, The Egocentrics și…

- PAȘCU ROXANA, din clasa a VII-a A de la Școala Ioan Opriș Turda a obținut un rezultat remarcabil la olimpiada de limba engleza, etapa județeana. Acesta s-a intors cu mențiune de la competiția amintita, obținand cel mai mare punctaj din zona Turda- Campia-Turzii. Eleva este coordonata de profesoara…

- Basistul formației timișorene Phaser, Radu Racz implinește astazi varsta de 34 de ani, ocazie cu care redacția Pressalert.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Nascut in Reșița, artistul este fratele unui alt muzician cunoscut in lumea muzicala timișoreana, Bogdan Racz (Sonatic). „Azi la noi in familie…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament de lux din București pe care Victor Pițurca i l-a cumparat. Fosta balerina l-a renovat in urma cu cațiva ani și acum locuința valoreaza peste 350.000 de euro.Vica Blochina și-a transformat simplul apartament in casa visurilor sale, plina de rafinament și eleganța.…

- Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața sa profesionala: odata cu debutul sezonului 13 Chefi la cuțite va incepe și cariera lui in televiziune, ca o incununare a unui parcurs impresionant in domeniul gastronomic.

- Aceasta configurație planetara ne aduce in fața tensiuni intense și provocari puternice in relațiile interpersonale. Energia emoționala intensa a Lunii in Scorpion se ciocnește cu forța transformatoare a lui Pluto din Varsator, generand un climat propice pentru batalii de putere și rivalitați. Este…