- Printr-o decizie istorica, scena muzicala techno din Berlin a fost recunoscuta oficial ca parte a patrimoniului cultural al UNESCO. Anunțul vine ca o piatra de hotar semnificativa pentru cultura vibranta a muzicii electronice din oraș, marcand o realizare importanta pentru creatorii, artiștii, operatorii…

- Basistul formației timișorene Phaser, Radu Racz implinește astazi varsta de 34 de ani, ocazie cu care redacția Pressalert.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Nascut in Reșița, artistul este fratele unui alt muzician cunoscut in lumea muzicala timișoreana, Bogdan Racz (Sonatic). „Azi la noi in familie…

- Artista Erika Isac vine la festivalul Massif si va urca pe scena G.O.A.T. duminica, 17 martie, intr un super show in care se vor auzi cele mai cunoscute hituri ale artistei, printre care si viralul manifest ldquo;Macarena", dar si piesa lansata astazi, Femei in Parlament. Potrivit organizatorilor, inca…

- Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru a patra oara, insa ultimele doua saptamani a trecut prin momente mai grele. Actrița este racita și gestioneaza cu greu toate lucrurile pe care le are de facut.La inceputul acestui an, Laura Cosoi anunța ca este insarcinata pentru a patra oara. Actrița a avut…

- Daniela Gyorfi are mare grija la silueta sa. Intr-un interviu pentru Cancan, cantareața s-a confesat și a marturisit ca a face eforturi pentru a arata impecabil cand urca pe scena, tocmai de aceea a renunțat la un aliment, iar apoi a intrat in sevraj. In varsta de 55 de ani, Daniela Gyorfi se dueleaza…

- Formația timișoreana JazzyBIT aniverseaza 12 ani de activitate printr-un concert in care vor colabora pentru prima data cu Vita (Implant pentru Refuz și Blazzaj), DJ K-lu și Johnny Kui (Dincolo de Ziduri). Concertul va avea loc vineri, 2 februarie, de la ora 20:00, in clubul timișorean Pixel. „Ne aducem…

- Muzica fabricata in Timișoara de catre membrii formației Implant pentru Refuz se afla in preferințele melomanilor din țara noastra, piesa „Rezonanța”, realizata alaturi de Bean MC, Junkyard și DJ Hefe ocupand poziția secunda in topul anului 2023 numit Romtop, realizat de Radio Trib. Piesa face parte…

- Spectacolul Aplauze pentru poet… pe scena, la Paris cu actorii Emilia Popescu și Mihai Malaimare, ajunge luni, 15 ianuarie 2024, de la ora 19:00, de Ziua Culturii Nationale, la Palatul Behague - unul dintre cele mai frumoase palate ale Parisului - actualu