Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca decizia cu privire la viitorul prezidențiabil PSD va fi luata dupa alegerile din 9 iunie. „Eu cred ca este corect sa vedem votul romanilor de pe 9 iunie și pe urma politicienii pot lua decizii foarte rapid. Eu nu sunt convins, eu cu mine, ca sunt cel mai bun candidat pentru funcția de președinte. Poate sunt focalizat pe aceasta funcție de prim-ministru și ma intereseaza sa duc la bun sfarșit acest mandat, sa pot la final sa ma uit in oglinda și sa spun ca nu am facut de ras Guvernul Romaniei, nu am facut de ras PSD-ul”, a declarat Ciolacu. Liderul PSD…