Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copresedinti ai coalitiei de guvernare au fost intrebati, intr-o conferinta de presa la Parlament, daca demisioneaza de la sefia partidelor pe care le conduc in cazul in care alianta PSD-PNL nu va obtine un scor de 50% la alegerile comasate, europarlamentare si locale."Eu o sa demisionez daca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca va demisiona din functie daca va pierde alegerile, iar presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a punctat ca nu demisia din functie primeaza, ci rolul liderilor coalitiei este acela de a mobiliza activul de partid si electoratul. Cei doi copresedinti…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00, au precizat surse politice. potrivit news.ro. Cei doi presedinti ai coalitiei…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- Organizatiile PSD, in majoritate, nu au nimic impotriva ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, dar vor ca intreg calendarul scrutinurilor din acest an – europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale – sa fie stabilit cat mai repede in coalitia de guvernare, au precizat…

- Lista candidatilor Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile europarlamentare a fost prezentata, duminica, la Lodi, in Italia. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca diaspora e „principalul inamic” al sistemului care „jefuieste Romania”. „Sunteti principalul inamic al acestui…