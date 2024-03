Stiri pe aceeasi tema

- Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața sa profesionala: odata cu debutul sezonului 13 Chefi la cuțite va incepe și cariera lui in televiziune, ca o incununare a unui parcurs impresionant in domeniul gastronomic.

- Chef Richard Abou Zaki, juratul de la „Chefi la cuțite”, a dezvaluit ca a gatit pentru Regina Elisabeta a II-a. Bucatarul considera aceasta intamplare ca fiind cel mai emoționant moment din intreaga lui cariera.Chef Richard Abou Zaki, unul dintre cei patru jurați ai noului sezon Chefi la cuțite, care…

- Dupa succesul obținut cu primul restaurant inaugurat in Italia, Retroscena, care i-a adus o stea Michelin la numai 8 luni de la deschidere, Chef Richard Abou Zaki iși continua impresionantul parcurs in industria culinara, imbogațindu-și palmaresul cu una dintre cele mai importante distincții italiene…

- Richard Abou Zaki este unul dintre cei patru noi jurați de la Chefi la Cuțite. Potrivit dezvaluirilor facute chiar de el, cheful gatește de la varsta de 8 ani. Barack Obama a mancat preparatele sale. In prezent deține un restaurant cu o stea Michelin in Italia.

- In urma cu doar cateva ore s-a aflat cine sunt cei patru noi jurați ai emisiunii de gatit de la Antena 1, Chefi la cuțite. Printre aceștia se numara și chef Orlando Zaharia. Iata cine este și ce se știe despre bucatarul care și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie inca de la o varsta frageda!

