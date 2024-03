Juratul „Chefi la cuțite” Richard Abou Zaki a vorbit despre pasiunea pentru gastronomie in familia lui. Carlotta, fiica lui, a mancat, la numai 3 ani, in peste 20 de restaurante cu stele Michelin.Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața sa profesionala: odata cu debutul sezonului 13 „Chefi la cuțite” va incepe și cariera lui in televiziune, ca o incununare a unui parcurs impresionant in domeniul gastronomic. Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, premiera maraton de la Antena 1 a celui mai apreciat cooking show din Romania va da startul…