Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi bistrițeni vor aparea pe micile ecrane in cadrul showului „Chefi la Cuțite”. De aceasta data insa, hornarii Nelu Pop și Ciprian Marek sunt jurați. Alaturi de alți hornari din țara, au degustat bunatațile pregatite de echipe – „ca sa plece ghinionul din sezonul 13”. Show-ul culinar „Chefi la…

- Inca un bistrițean va aparea pe micile ecrane in cadrul showului ”Chefi la Cuțite”. De aceasta data insa, hornarul Nelu Pop este jurat. Alaturi de alți hornari din țara a degustat bunatațile pregatite de echipe – ”ca sa plece ghinionul din sezonul 13”. Show-ul culinar ”Chefi la Cuțite” revine pe micile…

- Ștefan Popescu are 47 de ani și este unul dintre noii jurați Chefi la Cuțite. Este pasionat de bucatarie, insa a debutat relativ tarziu in cariera gastronomica. Bucatarul de la Chefi la cuțite a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și in perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste…

- Florin Dumitrescu a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare, dupa ce au fost anunțați noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Bucatarul a decis sa renunțe la show-ul culinar de la Antena 1 in acest an.Luni, 11 decembrie, Antena 1 a anunțat ca Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner,…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cele patru nume care vor ocupa scaunele de jurat in... The post Noii „Chefi la Cuțite” au fost gasiți și angajați. Cine sunt cei 4 și ce reguli sunt introduse appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cele patru nume care vor ocupa scaunele de jurat in cadrul celui mai apreciat cooking-show din Romania, Chefi la Cuțite. Cu o vasta experiența in domeniul gas

- Vești bune pentru telespectatorii de la Antena 1! Au fost aleși cei patru jurați care vor face show in urmatorul sezon la Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cei care vor juriza preparatele concurenților.

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cele patru nume care vor ocupa scaunele de jurat in cadrul celui mai apreciat cooking-show din Romania, Chefi la Cuțite.