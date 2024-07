Stiri pe aceeasi tema

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au parte de momente inedite la filmarile pentru sezonul 14 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite. Etapa audițiilor pe nevazute le dezvaluie in fiecare zi concurenți cu povești surprinzatoare…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au parte de momente inedite la filmarile pentru sezonul 14 Chefi la Cuțite. Babasha, unul dintre cei mai controversați artiști ai momentului, i-a surprins pe pe jurați.

- Au inceput filmarile sezonului 14 „Chefi la cuțite”. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu și-au ascuțit cuțitele pentru o noua intrecere in ringul culinar.Cei patru jurați ai celui mai apreciat show gastronomic din Romania și-au imbracat noile tunici…

- Cei patru jurați ai celui mai apreciat show gastronomic din Romania și-au imbracat noile tunici ale sezonului 14, gata pentru o runda de confruntari culinare care va crește presiunea in bucataria Chefi la cuțite. Sezonul 14 Chefi la cuțite va fi difuzat de Antena 1 in aceasta toamna.

- Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki, Chef Stefan Popescu au spus „Da” provocarii Chefi la cuțite și au avut parte de o experiența provocatoare. In aceasta seara va avea loc Marea Finala a sezonului 13, iar jurații au facut dezvaluiri cu privire la modul in care au facut…

- In aceasta seara, la Chefi la cuțite, jurații și echipele lor iși masoara forțele in primul battle al sezonului 13. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner intra in arena culinara alaturi de concurenții lor, pregatiți pentru